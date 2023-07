Neymar reitera su deseo de seguir en el Paris Saint-Germain

El astro Neymar dijo que espera seguir en el París Saint-Germain y en la selección de Brasil, tras rumores de su salida del club francés y luego de que pusiera en duda su continuidad internacional por el fracaso en el Mundial de Catar-2022.

“Espero (jugar esta temporada) en el PSG, tengo contrato con París Saint-Germain y hasta ahora nadie me informó nada” sobre una eventual salida, dijo el ’10’ en una entrevista con el programa Que Papinho!, del influente brasileño Casimiro, transmitido este miércoles en YouTube.

Neymar on his future: “I hope it’s at PSG (next season). I have a contract, no one has informed me of anything”. 🔴🔵🇧🇷

“Even if there isn’t much love between the fans & the player, I will be there (at PSG), with love or without love”, told @CazeTVOficial. pic.twitter.com/kM3rkr7s9a

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023