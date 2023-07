Jonas Vingegaard se corona bicampeón del Tour de Francia

Este domingo, la edición 110 del Tour de Francia llegó a su fin con una emocionante etapa que culminó en la icónica ciudad de París. En esta ocasión, el ciclista danés Jonas Vingegaard, del equipo Jumbo-Visma, se consagró como el gran vencedor de la clasificación general, llevándose así su segunda victoria en este prestigioso campeonato de ciclismo.

Con una gran muestra de talento y determinación, Jonas Vingegaard se adueñó del maillot amarillo, símbolo del líder de la clasificación general. Esta no es la primera vez que el ciclista danés logra este destacado título, ya que también se alzó con la victoria en la edición anterior, en 2022. En esa ocasión, su escolta fue el talentoso Tadej Pogacar, quien nuevamente quedó en el segundo puesto en la clasificación de este año.

