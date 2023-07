Johnny Depp preocupa a fans tras ser encontrado inconsciente en un hotel

Johnny Depp ganó el juicio contra su exesposa, Amber Heard, y eso parecía que iba a relanzar su carrera como actor después de que muchas productoras no quisieran contar con él. A pesar de que celebró esa victoria y salieron muchas ofertas en cine, muchos fans aseguran que su vida no es que haya mejorado tras ello.

La realidad del actor es que no está pasando por su mejor momento económico, teniendo que pedir un préstamo para mantener su castillo de Los Ángeles. En lo profesional, solo ha aparecido en una película tras el juicio.

Medios internacionales informaron que el actor tras ver que no le llovían más ofertas para el cine decidió dedicarse de lleno a la música. A sus 60 años, Depp formó un grupo llamado Hollywood Vampires con el que ha hecho una gira por Europa.

A la banda le tocaba actuar en Budapest pero tuvieron que cancelar el show por un problema de salud del actor. Los medios húngaros afirman que Johnny Depp fue hallado inconsciente dentro de la habitación del hotel en la que se alojaba.

La formación no pudo tocar por el estado del actor y se disculparon en las redes sociales con su fans. Blikk, medio internacional, informó que tan mal estaba el intérprete que los servicios paramédicos del hotel tuvieron que atenderlo para descartar que hubiera mayores complicaciones.

“Todo estaba listo para el show: el escenario, el equipo. Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido durante la tarde. A nadie se le ocurrió pensar demasiado en el hecho de que el micrófono de Johnny Depp fuese instalado por un miembro del personal y él no participase, porque no es inusual para estas estrellas”, informó una fuente a ese medio.

“Todo lo que hemos escuchado es que Depp estaba que ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si tenía algo peor o que simplemente estaban exagerando como se exagera con las estrellas de rock”, agregó.

“Este pobre volvió a beber y drogarse”, “A su edad una sobredosis puede ser fatal”, “Pienso que Depp morirá pronto”, “A los 60 debería tener una vida sana”, fueron algunas reacciones de sus fans.

