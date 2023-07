Elon Musk, el excéntrico empresario y fundador de SpaceX y Tesla, sorprendió nuevamente al mundo al anunciar que la famosa red social Twitter cambiará su nombre a “X”. La noticia fue dada a conocer a través de un tweet del magnate, en el que también se reveló el nuevo logo de la plataforma y generó una ola de memes.

El cambio de nombre conlleva una renovación completa de la identidad de Twitter, dejando atrás su icónico pajarito azul que lo ha representado durante años. El nuevo logo adopta un diseño minimalista y sencillo, lo que significa que el famoso pájaro desapareció de la interfaz de la red social.

Aunque el anuncio ha generado expectativas y curiosidad entre algunos usuarios, también ha provocado controversia y descontento, entre otros. Musk ha implementado una serie de cambios radicales en Twitter en los últimos tiempos, como la limitación de los mensajes directos (DM) por día y la eliminación del ícono de verificación a cuentas previamente verificadas.

Estos cambios han generado críticas por parte de quienes consideran que alteran la experiencia del usuario y afectan la dinámica en la plataforma.

La noticia del cambio de nombre a “X” fue el detonante para la creación de numerosos memes y reacciones en las redes sociales, donde los usuarios han expresado su opinión de manera creativa y humorística.

La incertidumbre sobre qué implicará exactamente el cambio de nombre y cómo afectará la dinámica de la red social ha dado lugar a una ola de especulaciones y comentarios variados. Los seguidores de Elon Musk están expectantes ante la inminente transformación de Twitter en “X”.

Aunque aún no se han revelado detalles adicionales sobre esta transición, los usuarios de Twitter y los entusiastas de las redes sociales en general esperan con ansias las próximas horas para ver cómo se materializa el cambio y qué significará para la comunidad en línea.

