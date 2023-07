Hijo de Kim Kardashian elige entre Cristiano Ronaldo y Messi

La eterna pregunta sobre quién es el mejor jugador de futbol, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, ha sido objeto de debate durante años en el mundo del futbol y entre los aficionados. Sin embargo, recientemente, una respuesta inesperada proveniente de un miembro de la famosa familia Kardashian ha generado una gran repercusión en las redes sociales luego de encontrarse con el famoso youtuber Speed.

El encuentro entre los famosos se produjo en el Yanmar Field Nagai de la ciudad de Osaka, Japón, mientras se llevaba a cabo un partido amistoso entre el París Saint-Germain y el Al Nassr como parte de la pretemporada antes del inicio de la Ligue 1 y la Liga Pro Saudí.

Speed, conocido por su ferviente admiración hacia Cristiano Ronaldo, se encontró con Kim Kardashian y sus hijos durante el evento. Ante la pregunta clásica de “¿Messi o Cristiano Ronaldo?”, el youtuber no dudó en consultar a los hijos de Kim, y fue Saint West Kardashian, quien tomó la palabra con una respuesta contundente: “Ronaldo”.

La respuesta del pequeño se volvió tendencia rápidamente, pues portaba la camiseta del PSG, el último equipo en el que militó el argentino en Europa.

La situación se tornó aún más interesante cuando Speed, sin perder tiempo, se dirigió directamente a Kim Kardashian para conocer su preferencia. La famosa empresaria de 42 años, que estuvo presente en el DRV PNK Stadium el viernes pasado para presenciar el debut de Messi con el Inter Miami en un partido contra el Cruz Azul por la Leagues Cup, optó por no involucrarse en controversias. Su respuesta fue diplomática: “Me gustan ambos”.

El viernes pasado, Kim y sus hijos estuvieron presentes en el estreno de Messi con el Inter Miami, y ahora se encontraban en Japón para presenciar el juego de Cristiano Ronaldo. La presencia de la famosa familia en eventos deportivos capta la atención de sus seguidores y genera una serie de debates sobre sus preferencias futbolísticas.

🚨| BREAKING: Speed meets Kim Kardashian at the PSG vs Al-Nassr game pic.twitter.com/KcEZAxQ576

