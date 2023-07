¿Qué ver en el cine? 5 películas en cartelera que no te puedes perder

¿Qué películas hay ahora en la cartelera? Si quieres saber qué ver lo que se está presentando en Guatemala estás en el sitio adecuado.

Y si aún no te has decidido, lo queremos poner más fácil. Aquí te compartimos lo mejor que encuentras este mes en las salas de cine, para que disfrutes un momento único junto a tu familia, amigos o pareja.

1. Oppenheimer

Película sobre el físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la bomba atómica. Basada en el libro ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Actores: Cillian Murphy, Robert Downey Jr, Emily Blunt

Director: Christopher Nolan

Clasificación B15

2. Misión imposible: Sentencia mortal P-1

Ethan Hunt y su equipo deben localizar un arma peligrosa antes de que caiga en las manos equivocadas.

Actores: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby

Director: Christopher McQuarrie

Clasificación: B12

3. La Noche del demonio 5

La película presenta a la familia Lambert una década después de La noche del demonio: capítulo 2. A pesar de que Josh y su hijo Dalton, ahora de 18 años, no tienen ningún recuerdo de sus proyecciones astrales en The Further y sus duelos con el demonio de la cara roja, los episodios más oscuros de su pasado comienzan a resurgir.

Actores: Rose Byrne, Ty Simpkins, Patrick Wilson

Director: Patrick Wilson

Clasificación: B12 Terror

4. Barbie

Una muñeca que vive en ‘Barbieland’ es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta. Basada en la popular muñeca Barbie.

Actores: Ryan Gosling, Margot Robbie, Simu Liu, Emma Mackey, Dua Lipa

Directora: Greta Gerwig

Clasificación: B

5. Elementos

En una ciudad en la que conviven el fuego, el agua, la tierra y el aire, una joven llena de fuego y un tipo que fluye descubrirán lo mucho que tienen en común.

Director: Peter Sohn

Clasificación: A