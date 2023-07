Fallece la famosa cantante irlandesa Sinéad O’Connor

Medios internacionales han confirmado la muerte de la cantante irlandésa Sinead O’ Connor de 56 años. Su muerte llega apenas 18 meses después de que su hijo Shane falleciera a los 17 años.

En su última publicación en las redes sociales, Sinead tuiteó una foto de su difunto hijo y escribió: “He estado viviendo como una criatura nocturna no muerta desde entonces. Era el amor de mi vida, la lámpara de mi alma”. Por el momento se desconoce la causa de su muerte.

Sinéad Marie Bernadette O’Connor nació en Dublín el 8 de diciembre de 1966. Saltó a la fama a fines de la década de 1980 con su álbum debut The Lion and the Cobra y alcanzó el éxito mundial en 1990 con un nuevo arreglo de la canción de Prince Nothing Compares.

“This is dedicated to the many upon whom I have in my life so far brought suffering and is also, with love, for anyone who has in their lives so far brought suffering upon me”https://t.co/4Z4z4uDDPg

— Sinéad O’Connor (@SineadOConnor) June 6, 2023