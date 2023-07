Aaron Herrera y Rubio Rubín con jornada difícil en la Leagues Cup

La actividad de la Leagues Cup continúa su curso y este miércoles fue el turno de dos futbolistas guatemaltecos, Aaron Herrera con el CF Montreal y Rubio Rubín con el Real Salt Lake, de buscar la gloria en este prestigioso torneo. Sin embargo, ambos jugadores sufrieron derrotas con sus respectivos equipos en esta emocionante jornada.

Y es que el CF Montreal de Aaron Herrera cayó por la mínima ante el DC United, mientras que Rubio Rubín y su Real Salt Lake fueron superados ampliamente por los Rayados de Monterrey.

A looooooooooooong matchday! 💨 Here are the results 📝 pic.twitter.com/cKGYXLlVNW

— Leagues Cup (@LeaguesCup) July 27, 2023