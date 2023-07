Países Bajos y Estados Unidos dividen puntos en el Mundial Femenino

La selección de Estados Unidos, que defiende su título de campeona, consiguió un difícil empate el jueves 1-1 contra la de Países Bajos, en un partido que reeditó la final del pasado Mundial Femenino de fútbol.

Las neerlandesas abrieron el marcador en el primer tiempo con un disparo de Jill Roord y las estadounidenses igualaron en la segunda parte con un remate de cabeza de la capitana Lindsey Horan. Con el resultado del partido disputado en Wellington, Nueva Zelanda, los dos equipos quedaron con cuatro puntos tras dos jornadas en el Grupo E.

It ends in a stalemate at Wellington Regional Stadium. 🤝 #BeyondGreatness | #FIFAWWC

“Estábamos un poco decepcionadas por la forma en que jugamos el primer tiempo”, reconoció Horan después del partido.

“Pero creo que corregimos rápidamente, presionamos y creamos muchas opciones” de anotar, agregó la número 10 estadounidense.

El duelo recordó el encuentro de ambas selecciones en la final del Mundial Femenino de Francia-2019, cuando Estados Unidos revalidó el título con una victoria 2-0 ante Países Bajos.

En esta ocasión las neerlandesas tuvieron un mejor primer tiempo, en el cual encontraron algunos resquicios en el equipo rival que habían sido evidentes en el partido anterior de Estados Unidos, cuando venció a Vietnam 3-0.

Con este empate, las norteamericanas cortaron una racha de 13 victorias consecutivas en partidos mundialistas y dejaron algunas dudas sobre su condición de favoritas para levantar la copa en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

El técnico estadounidense, Vlatko Andonovski, consideró que su equipo hizo muchas concesionse al rival en el primer tiempo, lo cual cambió en la segunda mitad.

“Este equipo no es solo joven, también es un equipo fresco que no ha pasado muchos minutos juntas”, comentó sobre sus dirigidas, que incluye a 14 jugadoras que debutan en un mundial y veteranas como Megan Rapinoe y Alex Morgan.

“Lo que vimos en la segunda parte es lo que se verá de aquí en adelante. En el tercer partido esperamos crecer a partir de eso”, agregó.

Tras su victoria 1-0 ante Portugal en el juego anterior, Países Bajos tuvo a las estadounidenses contra las cuerdas a lo largo de gran parte del encuentro del jueves.

Al parecer afectadas por el viento frío del invierno austral en Nueva Zelanda, las estadounidenses solo se lanzaron seriamente al ataque en el último tercio del partido, cuando Horan logró el gol de la paridad.

Poco después del gol, la capitana estadounidense requirió asistencia médica tras chocar con la neerlandesa Danielle van de Donk.

La atacante estadounidense Alex Morgan anotó un gol en la recta final pero fue invalidado por posición adelantada.

There was no stopping this header! 🚀@LindseyHoran | #FIFAWWC

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 27, 2023