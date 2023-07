Fuentes Knight sale del país por “persecución política”

El economista Juan Alberto Fuentes Knight, quien participó en la fundación del partido Movimiento Semilla, anunció este jueves 27 de julio su salida del país argumentando que existe persecución política en su contra.

Por medio de un comunicado, expuso que se trata de una decisión exclusivamente personal, tomada ante las acciones que existen contra el comité pro-formación de Semilla, del que fue parte.

En ese contexto, el ministro de Finanzas en el Gobierno de Álvaro Colom aseguró verse forzado a salir al exilio.

Según explicó, desde el 2018 enfrenta un proceso legal por el caso Transurbano, y fue desde ese momento que renunció públicamente a Semilla para no afectar al movimiento.

“Por cinco años he cumplido con todos los requerimientos legales y me he presentado a cada audiencia con el fin de probar mi inocencia y aquella de los miembros del gabinete que fueron injustamente señalados”, añadió.