En trikini, actriz venezolana impone estilo a mujeres mayores de 50 años

María Chinquinquirá Delgado Díaz, mejor conocida como Chiqui, es una destacada presentadora de televisión, actriz y modelo venezolana que ha ganado reconocimiento gracias a su participación en diversos programas televisivos y su papel protagónico en la telenovela ‘Calypso’, que la catapultó a la fama.

A sus 50 años, sigue siendo una de las mujeres más hermosas y su fama ha trascendido fronteras a nivel internacional. Recientemente, en su cuenta de Instagram, lució un trikini negro que resalta su belleza y elegancia, convirtiéndose en una inspiración para mujeres de su edad.

El próximo 17 de agosto, Chiqui cumplirá 51 años y explicó cuáles son los trucos para mantenerse en forma y sentirse mucho más joven. La actriz y presentadora venezolana tiene una rutina para tonificar sus glúteos que consiste en hacer muchas sentadillas con salto y que las combina con cardio, fuerza, natación y yoga. Esta rutina la repite una tres o cuatro veces por semana. No sería posible sin una buena dieta basada en alimentos saludables.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado)

La carrera de la actriz venezolana

La carrera de Chiqui Delgado comenzó a florecer desde muy joven. A fines de la década de los ’80 y principios de los ’90, fue finalista de Miss Venezuela, un logro que marcó el inicio de su trayectoria en el mundo del espectáculo. Pronto se consolidó como modelo y obtuvo la oportunidad de ser presentadora de televisión en el programa ‘Entertainment Tonight’ de la Cadena CBS. Su carisma y talento la llevaron a convertirse en la imagen de ‘Sony Entertainment Television’ en una etapa posterior de su carrera.

Chiqui Delgado está disfrutando de sus vacaciones por Europa y no solo que mostrado su cuerpo luciendo una trikini, sino con un traje de baño enterizo, demostrando así que no ha perdido sus dotes de modelo. Es una de las artistas más queridas por Latinoamérica y que no para de seguir mostrando su belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chiquinquira Delgado (@chiqui_delgado)