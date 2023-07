Jugadores del FC Barcelona imitan el famoso “Diguá” de Daddy Yankee

En una convivencia llena de momentos divertidos, cinco futbolistas del FC Barcelona convivieron junto al icónico cantante de reguetón, Daddy Yankee. La ocasión especial se dio en Los Angeles, donde Yankee fue invitado por Spotify, patrocinador del Barça, para presenciar el juego amistoso entre los culés y el Arsenal en el SoFi Stadium.

Durante el encuentro entre los jugadores y el famoso reguetonero, surgió un momentazo en el que los futbolistas intentaron imitar el tradicional grito “Diguá” característico de Daddy Yankee. El ambiente fue festivo y ameno, con los deportistas buscando replicar con entusiasmo el distintivo sonido. Pedri, en su primer intento, provocó risas con su interpretación, mientras que Lewandowski y Alejandro Balde lo lograron acertadamente a la primera.

Who does it better @daddy_yankee 🤪?

🔥 @Spotify pic.twitter.com/HsOQUxyRD9

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2023