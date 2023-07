Verstappen es sancionado y no saldrá desde la ‘pole’ en el GP de Bélgica

La ‘pole position’ del Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica le pertenecerá al monegasco Charles Leclerc, quien con Ferrari intentará aprovechar esta oportunidad en la que Red Bull estará de cerca con Sergio Pérez, que saldrá en la segunda posición este domingo.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato del mundo, logró el mejor tiempo en la clasificación del viernes pero arrancará desde la sexta posición, tras haber recibido una penalización de cinco posiciones por haber cambiado la caja de velocidades por encima de la cuota permitida por temporada.

The starting line-up for Sunday! 👀

Max Verstappen qualified fastest, but a gearbox change means he takes a five-place grid penalty and starts from P6

Kevin Magnussen has received a three-place grid penalty for impeding Charles Leclerc during qualifying#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/v3m7QVSfFe

