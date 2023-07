Desaparece bebé en Sanarate; familia responsabiliza a padre de habérsela llevado

Desde el pasado miércoles, 26 de julio, fue reportada como desaparecida Isela Roseli Chon Veliz, de tres meses de edad, quien de acuerdo con denuncias de la familia fue sustraída de su hogar por parte de su padre. Por este caso se activó la alerta 3466-2023 del Sistema Alba Keneth, que involucra a varias instituciones para agilizar la búsqueda de menores de edad desaparecidos.

“Todas las denuncias ya están puestas lamentablemente las autoridades son muy lentas y no tenemos nada verídico aún. Solo quiero a mi bebé conmigo, ella necesita a su madre”, expresó la madre quien señaló en una publicación en redes sociales que era víctima de abusos por parte de su expareja y padre de la menor.

“No fue una pelea marital, ya no eramos pareja. Su vida es una farsa, me mintió, me humillo y robo en varias ocasiones, por pensar en mi bebe nunca lo denuncie y nunca se le negó verla o cuidarla ya que es su padre legítimo. Para las personas que comentan sin saber no es un juego la vida de una nena de 3 meses que toma pecho”, agregó.

#AlertaAlbaKeneth ⚠️| Isela Roseli Chon Veliz de 02 meses de edad. Desapareció el 26 de julio de 2023, en Colonia La Paz, Sanarate. El Progreso 🔄Comparte y ayúdanos con su localización.

📞Si tienes información llama al 1546 pic.twitter.com/qWqa4xBpjr — Alerta Alba-Keneth (@alba_keneth) July 27, 2023

La abuela de la menor desaparecida compartió una imagen del señalado y describe los tatuajes por los que puede ser identificado el agraviante. Asimismo, señaló complicidad de la familia.

Por su parte, la joven madre comentó que existe riesgo de que saque a su hija del país de manera ilegal para llevarla hacia los Estados Unidos, por lo que pide apoyo a la población para dar con el paradero de la menor.

Si tiene alguna información sobre su posible paradero puede comunicarse al número 1546 de Alba Keneth o 110 de la Policía Nacional Civil.