María Amanda Monterroso se despide del Málaga Femenino

María Amanda Monterroso, destacada jugadora guatemalteca, ha anunciado su despedida del Málaga Femenino de la 2ª RFEF Femenina (tercera división femenina) tras una temporada en el equipo español. El futuro inmediato de la talentosa futbolista aún es incierto, ya que hasta el momento no se ha revelado cuál será su siguiente paso en su carrera deportiva.

Con una emotiva declaración en sus redes sociales, María Amanda expresó su agradecimiento al club y a todas las personas que la acompañaron durante su tiempo en Málaga. En su mensaje, la jugadora dejó claro el cariño y el respeto que recibió desde el primer momento en que se unió al equipo, lo que evidencia la calidez y la camaradería que existieron entre ella y sus compañeras, el cuerpo técnico y el personal del club.

“Quiero dar las gracias a Málaga CF Femenino, equipo que me abrió las puertas en la temporada pasada. Desde el momento que me incorporé al equipo fui recibida con muestras de cariño y respeto. Hoy toca decir hasta pronto y buscar nuevos caminos que me permitirán seguir creciendo como persona y profesionalmente”, inició el mensaje Monterroso.