Aaron Herrera y el Montreal son eliminados de la Leagues Cup

El pasado sábado se confirmó la eliminación de la Leagues Cup para el defensor guatemalteco Aaron Herrera, quien junto al Montreal no pudo superar una fase de grupos que compartía con el DC United (MLS) y Pumas (Liga MX). Con esto, se termina el sueño de Aaron de conquistar un título copero.

El Montreal inició con buen pie la fase de grupos, derrotando en penales a los Pumas; con dos puntos, era líder de su grupo. Sin embargo, en la segunda jornada, sus aspiraciones de avanzar de ronda se vinieron abajo tras perder 1-0 ante el DC United, resultado que los dejó al borde de la eliminación, debido a que un empate o triunfo de Pumas en la última jornada los dejaría fuera.

Durante el cierre de su grupo, Pumas goleó 3-0 al DC United en el Audi Field, lo que puso fin a las aspiraciones de Aaron Herrera y compañía, quienes frente al cuadro de la MLS necesitaban un triunfo en tiempo regular o por penales para asegurarse un lugar en los dieciseisavos de final.

Arquímedes Ordóñez es el único chapín que ya ha clasificado a los dieciseisavos en la conferencia oeste. El joven delantero, aunque no ha tenido participación, forma parte del Cincinnati, que sin problemas se aseguró el boleto de su grupo como líder.

