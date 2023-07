Inter Miami de Lionel Messi conoce rival para dieciseisavos de final

Cruz Azul empató con Atlanta United 1-1 y en penaltis se impuso 5-4 y con esto clasificó a la ronda de los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023 de la Concacaf. En tanto, Santos no pudo ante Orlando City y cayó 2-3, dando así a Orlando su clasificación como primero del grupo I, lo cual lo convierte en el rival del Inter Miami F. C. de Lionel Messi.

El Inter Miami había logrado su clasificación a siguiente ronda el pasado martes cuando derrotó al Atlanta United (4-0) con doblete y una asistencia de gol del argentino campeón del mundo, Lionel Messi.

Este sábado continúo la actividad en el grupo J, el de Messi. El Cruz Azul y Atlanta United buscaban su clasificación a la siguiente ronda, pero el partido culminó con un epate 1-1. Moisés Vieira de Veiga marcó a los 20 para el cuadro mexicano, pero luego igualó el representativo de la MLS, con anotación de Thiago Almada. En la definición desde el punto penalti, los cruzazulinos ganaron 5-4 y con 2 puntos obtuvieron el segundo lugar y estarán en dieciseisavos de final.

Por su parte, en la actividad sabatina, el Santos mexicano jugando de visita no pudo ante el Orlando City y cayó 2-3. Raúl López Gómez (41) adelantó a los de casa, pero inmediatamente el visitante se fue arriba con goles de Duncan McGuire (44) y Mauricio Pereyra (46). En la etapa de complemento igualó Santos con el gol de Harold Preciado (58), aunque Orlando City encontró el gol del triunfo en el 90+2 con anotación de Wilder Cartagena.

Con esta derrota, el poderoso Santos quedó eliminado y los equipos de Orlando City (líder) y Dynamo (segundo) clasificaron a la siguiente ronda.

El Orlando City dirigido por el técnico colombiano Óscar Pareja deberá enfrentar a los dirigidos por Gerardo “Tata” Martino y liderado por Lionel Messi, Inter Miami. Este duelo está programado para este miércoles 2 de agosto (horario por definirse). Ese día también se juegan las series Los Ángeles F. C.-Juárez, Mazatlán F. C. Dallas y Pachuca-Dynamo.

⚽Inter Miami vs Orlando | Round of 32 @LeaguesCup 🏠 @DRVPNKStadium 📅 Wednesday, August 2 🎟️ https://t.co/PJxmcwCGJC pic.twitter.com/4eMinzOvfj

La Leagues Cup continúa su actividad este domingo y lunes para completar a los equipos que disputarán la siguiente ronda, la de los 32 equipos.

Domingo: Atlas-Toronto, New York R. B.-San Luis y Tijuana-Querétaro (17:30 horas), Los Ángeles Galaxy-Whitecaps, Monterrey-Seattle Sounders ()19:00 horas), y Tiges-San José Earthquakes (21:00 horas)

Lunes: Puebla-Chicago Fire y América-Columbus Crew (18:00 horas), Toluca-Colorado (19:30 horas) y Guadalajara-Sporting K. C. (20:00 horas).

You haven’t seen a Wilder finish than this 👀@wicarta19 | #VamosOrlando pic.twitter.com/AVjBDKJScW

