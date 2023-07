Lilli: la muñeca alemana para adultos que inspiró la creación de Barbie

El estreno de la película Barbie ha generado que el mundo se pinte de rosa y que la nostalgia se apodere de todas y todos aquellos que en alguna parte de su vida tuvieron una (o varias) de las versiones de la famosa muñeca de Mattel.

Con un récord de entradas en países como Estados Unidos y Canadá, donde durante su estreno recaudó US $162 millones en entradas vendidas, el fenómeno desatado por la película Barbie ha generado ya preguntas sobre el origen de la muñeca, el cual muchos trazan en Alemania, 10 años después de finalizado el régimen nazi.

Bild Lilli Doll es hoy un objeto de culto anhelado por los más férreos coleccionistas de juguetes y tiras cómicas. La historia del personaje se remonta a una Alemania en franca recuperación (1955), en donde el llamado milagro económico se hacía presente.

Lilli es la muñeca que, según la propia Ruth Handler, cofundadora del conglomerado Mattel, inspiró la creación de Barbie en un ya lejano 1956, cuando la conoció durante un viaje de vacaciones a Suiza.

La famosa Lilli vio la luz por primera vez como una caricatura que, improvisadamente para llenar un espacio, salió publicada en la página dos del primer número del periódico alemán Bild, el cual aún se publica.

Las viñetas, no dirigidas a un público infantil, sino todo lo contrario, fueron creadas por el caricaturista Reinhard Beuthien. La página dos del diario citado fue todo un éxito debido a que mostraba a una Lilli con curvas, cintura de avispa, independiente y con una cola de cabello que resaltaba su afilado rostro.

With the Barbie movie opening, it seems timely to note that Barbie has comic strip DNA. The Barbie doll was the American version of a German doll named Lilli, which in turn was based on a cartoon of the same name created by Reinhard Beuthien for the German tabloid Bild-Zeitung. pic.twitter.com/F6OOD0ODuQ

— Tom Heintjes (@Hoganmag) July 20, 2023