Amanda Bynes vuelve a ser internada en psiquiátrico para ser vigilada 24/7

Hace unos meses, Amanda Bynes se internó en un centro psiquiátrico después de que fuera encontrada completamente desnuda en las calles de Los Ángeles, asegurando que tenía un episodio psicótico.

La actriz fue quien llamó al 911 para recibir ayuda, y tras atender la llamada, una ambulancia la traslado a un hospital psiquiátrico. Las autoridades la declararon “un peligro para sí misma y para los demás”.

Desde entonces estuvo en tratamiento ambulatorio y aunque los profesionales veían progresos, ella no lo vio de esta forma, y decidió abandonar este programa para trasladarse a un centro ubicado en el Condado de Orange donde recibirá atención intensiva.

Según fuentes de TMZ, ella tenía problemas para lidiar con la soledad de su apartamento, por lo que prefirió internarse en esta clínica con la intención de recibir atención las 24 horas del día los siete días a la semana, además de estar en contacto con otros pacientes.

Además de la terapia tradicional, el centro le ofrece a Bynes diversas actividades para desarrollar sus habilidades sociales, con la intención que pueda ser una persona más funcional en cuanto salga de la clínica.

I love Amanda bynes sm😭by far my favorite actress pic.twitter.com/EuZkhWmHrI

Amanda Bynes lleva muchos años peleando contra problemas mentales y adicciones. En una entrevista celebrada en 2018 con el medio Paper Magazine, habló sobre sus inicios en las drogas.

Comenzó a los 16 años fumando marihuana, y con los años, probó otras sustancias más fuertes como la cocaína, el éxtasis y el MDMA, pero según la celebridad, ninguna de estas drogas le causó una adicción.

Sería hasta que probó el Aderall (anfetaminas) que sus problemas con las drogas comenzarían, pues además del efecto conocido como mantenerse despierto, y sentir más energía en el día, estas también tenían la fama de ayudar a las mujeres a bajar de peso.

“Cuando estaba rodando Pase Libre, recuerdo que estaba en la caravana y masticaba las pastillas porque pensaba que me colocaban (más). Recuerdo masticar un montón de ellas y estar literalmente atolondrada y no ser capaz de concentrarme en mis líneas o memorizarlas”.

holly tyler love song edit what i like about you wilay fc fancam amanda bynes pic.twitter.com/lK6taHlLy3

— media (@mariahsire) July 28, 2023