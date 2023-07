Cristiano Ronaldo anota en la victoria del Al Nassr

Cristiano Ronaldo despertó y ayudó con un gol a su equipo el Al Nassr de Arabia Saudita en la victoria ante el Union Sportive Monastirienne de Túnez (1-4) en un duelo válido por el Campeonato de Clubes Árabes, antes llamado Copa de Campeones Árabe.

Tras su empate el pasado viernes 0-0 ante el Al-Shabab, el Al Nassr enfrentó este lunes al Union Sportive Monastirienne en el King Fahd Sports City, es un estadio de usos múltiples en Ta’if, Arabia Saudita.

Al 42, Anderson Talisca abrió el marcador, pero un autogol de Ali Lawgami al 66 igualó las acciones. Cristiano Ronaldo apareció y marcó su primer gol durante esa fase de pretemporada a los 74. Más adelante, Abdulelah Al-Almi (88) y Abdulaziz Saud Al Elewai (90) hicieron los goles que le dio tranquilidad al cuadro saudí para hacerse de su primer tirunfo en este certamen internacional, que involucra clubes de Asia y África.

Con esta victoria, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo acumuló 4 puntos en el grupo C, los mismos que el Al-Shabab, pero por mejor diferencia de gol, los de “CR7” quedan a las puertas de la clasificación a los cuartos de final.

Tras el partido, Cristiano Ronaldo publicó en sus redes sociales un mensaje para sus seguidores. “¡Buena victoria! ¡Feliz de marcar y ser el primero de nuestro grupo!”, señaló el luso.

El tercer y último duelo del cuadro del portugués en este certamen (fase de grupos) será este jueves 3 de agosto a las 09:00 horas GT cuando se mida al Zamalek Sporting Club de Egipto. El Al Nassr puede clasificar como primero de grupo, pero una derrota lo podría dejar eliminado del Campeonato de Clubes Árabes, por lo que será vital ese duelo ante el cuadro egipcio.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2023