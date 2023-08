Boca Juniors abre su corazón para darle la bienvenida a Edinson Cavani

El fichaje de Edinson Cavani a Boca Juniors podría ser considerado entre los Récords Guinness como uno de los más dilatados de la historia del futbol. No por la tratativa que se inició en el actual mercado de pases y llevó varias semanas hasta ser definida, sino porque desde el año 2020 hay rumores fuertes de su posible desembarco en la Ribera, más precisamente a partir de la asunción de Juan Román Riquelme en la dirigencia azul y oro.

Tanto Riquelme como Cavani mantuvieron contacto fluido a la distancia y jamás dejaron de alentar su recíproco aprecio. Pero incluso existió un capítulo anterior a esta historia, cuando el “Matador” uruguayo todavía no había cumplido 20 años y estuvo a punto de firmar en el “Xeneize”.

Al filo del mediodía en Argentina comenzó la travesía de la gran presentación al uruguayo Edinson Cavani, esto, luego de la publicación de un video en el cual el sudamericano sobrevolaba territorio argentino, teniendo como fondo, la famosa “Bombonera”.

Luego, Sergio Manteca Martínez, exjugador de Boca Juniors, fue a recibir a su compatriota, y el club de la “Ribera” hizo un posteo en redes sociales. “Refuercen los alambrados”, en relación a los célebres festejos del uruguayo.

Edinson Cavani llegó a la clínica para realizarse la revisión médica. Una vez finalizada, se trasladará hacia la Bombonera para su presentación.

Siendo las 14:20 horas de Argentina, Edinson Cavani llegó a la “Bombonera”. Los hinchas aguardan con ansias la presentación del goleador uruguayo.

Mientras el público llenaba el estadio, el uruguayo comparecía en la conferencia de prensa a las 15:43 horas.

A las 16:18 horas llegó uno de los momentos más especiales. Edinson salió al campo de juego. Junto a su familia en el centro del campo, el delantero uruguayo ingresó vestido con la camiseta número 10 oficial.

“Es una emoción muy grande, increíble. Cuando tenía 12 años estuve parado ahí donde están ustedes y dentro de mí sentía el deseo de estar acá donde estoy hoy. Después de tantos años que el fútbol me regaló por todos lados, hoy estoy acá disfrutando y feliz con mi familia”, expresó el exjugador de Valencia.

Añadió: “Quiero disfrutarlo y vivir lo que es el ‘Mundo Boca’, como todos me decían. Quiero poder dar todo lo que pueda en esta cancha y ante esta gente”.

Sobre la “10”, el “Matador”, expresó: “Quiero llevar la 10 de Boca a lo más alto. Va a ser lindo jugar con esa camiseta que usaron los ídolos del club. El número no me va a hacer jugar más o jugar menos, eso siempre lo tuve claro. La gente lo adora por una cuestión de ídolos y me da la responsabilidad a mí de cuidarla”.