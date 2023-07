Eduardo Méndez y su lamento previo al debut en Copa Centroamericana

El técnico uruguayo del Cobán Imperial, Eduardo Méndez, brindó declaraciones a su arribo a Honduras, donde su equipo se medirá al Jocoro salvadoreño por la fecha inaugural de la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf. El “Príncipe Azul” es uno de los tres equipos que representarán a Guatemala en este evento regional, los otros son: Comunicaciones y Xelajú M. C.

Uno de los principales argumentos del estratega sudamericano para el duelo internacional ante Jocoro es que Cobán Imperial llega sin partidos oficiales. “Creemos que estamos bien y que hay un trabajo previo encaminado a la competencia. Estamos conformes con lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Confiados de que el rendimiento se dará en los partidos, aunque lamentablemente no traemos partidos de competencia porque el torneo en Guatemala se inició el fin de semana y nuestro partido fue reprogramado. Venimos con partidos de preparación y entre nosotros. La competencia está ahí y la vamos a afrontar”, comentó Méndez a Rigoberto Rivera de TVC Honduras.

En ese sentido, Eduardo Méndez recuerda que ellos debieron jugar con Cobán Imperial el domingo, pero por los nuevos reglamentos de la Concacaf, que piden a los clubes estar al menos 48 horas antes de su partido en la sede del compromiso, el duelo se debió reprogramar.

Y no se jugó el viernes, porque los clubes no llegaron a un acuerdo, recordó. Por eso: “Venimos sin partidos oficiales. Será el primer partido de la temporada para nosotros. Traemos una carga de trabajo, de entrenamientos y preparación que esperamos se vea reflejado en el juego”, señaló Méndez.

Un torneo de visitante

Eduardo Méndez también fue cuestionado sobre la situación de que Jocoro juegue en Honduras y no en El Salvador. “Para Cobán Imperial este grupo de Concacaf va ser todo de visita porque también nos tocará jugar en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, que no es nuestro estadio”.

Añadió: “El estadio José Ángel Rossi no alcanzó en sus condiciones para lograr la aprobación de la Concacaf, pero también sabemos que el Jocoro no pertenece a ese campo, a esta ciudad, y que ellos también tendrán sus diferencias”.

Por último, agregó: “El Jocoro conoce sus estadios, pero no acá. No sé si sea ventaja o no, pero nos ponen un poco parejos”.

#CopaCentroamericana | Eduardo Méndez, técnico de Cobán Imperial, se refiere al debut del cuadro cobanero en la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf. 📹 Rigoberto Rivera/TVC. pic.twitter.com/Ln4YXw5DNb — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 31, 2023

Fecha 1

Este martes 1 de agosto se da el banderazo de salida a la nueva edición de la Copa Centroamericana de la Concacaf, clasificatoria para la renovada Liga de Campeones Concacaf (ampliada a 27 clubes).

Real Estelí recibe a Xelajú en el primer duelo de esta Copa Centroamericana (16:00 horas). Luego, Jocoro F. C. recibe a Cobán Imperial (18:00 horas) en el estadio Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras. Por último, Alajuelense recibe al Olancho (20:00 horas).

Comunicaciones debuta el miércoles 2 de agosto a las 18:00 horas ante Real España en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

#CopaCentroamericana | Los campeones nacionales en la anterior temporada, Xelajú MC y Cobán Imperial, debutarán en Copa Centroamericana como visitantes ⚽🏆https://t.co/p7wgarD7sZ — El Mejor Equipo (@EUDeportes) July 31, 2023