Jamie Lynn Spears es acusada de maltrato y acoso en set de “Zoey 101”

Una exintegrante de la serie infantil/juvenil de Nickelodeon, Zoey 101, decidió romper el silencio y hacer serios señalamientos sobre la protagonista, Jamie Lynn Spears.

La actriz Alexa Nikolas, quien interpretó a Nicole Bristow, dijo que la hermana de Britney Spears fue una “acosadora” con ella y que la “maltrató” durante los tres años en los que se rodó la serie (entre el 2005 y el 2008).

Explica que el acoso y el maltrato “escaló lentamente”. En primer lugar, “no hubo interacción. Ella ni siquiera me respondía”, señala. Hasta que más adelante comenzaron los rechazos directos.

“Luego se convirtió en intimidación en la que ella simplemente me decía cosas duras como: ‘¿Por qué sonríes tanto?”, confesó.

Además, la culpó de hacer que “todos los demás sintieran que también tenían que involucrarse en ese tipo de situación de chica mala”. También acusó a Victoria Justice, quien interpretó a Lola Martínez, del mismo comportamiento.

Alexa Nikolas también habló con el presentador Ethan Klein sobre el momento en el que la hermana de Jamie Lynn Spears le gritó en el set. Sin embargo, Britney se disculpó por el incidente.

“¡Me disculpo por mi ignorancia por gritarte cuando obviamente no tenía idea de lo que realmente estaba pasando!”, tuiteó Britney en noviembre de 2022. “Yo… ¡no sabía lo increíblemente buena que era mi familia con el lenguaje de la actuación”.

