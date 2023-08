Beyoncé toma drástica decisión tras denuncias de acoso contra Lizzo

Beyoncé no pudo evitar reacción ante la demanda que se presentó contra Lizzo, quien fue acusada por sus ex bailarinas por presunto acoso sexual, laboral, discriminación sexual, racial y religiosa.

Hasta el momento, la cantante ha negado estas denuncias. Sin embargo, las redes ya comienzan a reaccionar y en tan pocas ha perdido miles de seguidores en Twitter, Facebook e Instagram. Además, de que le han dado la espalda otras celebridades.

Mientras Queen B cantaba Break My Soul (The Queens Remix) en Foxborough, Massachusetts, donde se presentó como parte de su Renaissance Tour, dejó a Lizzo fuera de sus letras y repitió “Badu” en lugar del nombre de la intérprete.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por E! News (@enews)

Originalmente, la letra de la canción dice: “Rosetta Tharpe, Santigold, (Vogue) Bessie Smith, Nina Simone (Vogue), Betty Davis, Solange Knowles. Badu, Lizzo, Kelly Rowl’ (You know you can do it).””.

Sin embargo, en un video capturado por un fanático que se viralizó en Twitter, Beyoncé cambió la letra de la canción por: “Betty Davis, Solange Knowles. Badu, Badu, Badu, Badu”.

Beyoncé did NOT say Lizzo’s name tonight😭- pic.twitter.com/ory4xkJbYV — danny🫧💚² (@captainyonce) August 2, 2023

La demanda contra la cantante

Tres de sus exbailarinas han comenzado procesos legales contra Lizzo acusándola de actos que van desde el abuso de poder hasta el acoso sexual.

Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez presentaron esta demanda argumentando que fueron “obligadas a soportar un comportamiento sexualmente denigrante” y “presionadas para participar en inquietantes espectáculos sexuales” entre 2021 y 2023.

Entre los casos de acoso sexual, Davis menciona en la demanda que Melissa Viviane Jefferson, nombre real de Lizzo la obligó a tocar los senos de cierta artista en un club de Ámsterdam.

A pesar de su negativa, Davis terminó por ceder por el miedo a que fuera despedida si no lo hacía. La “respuesta” de Beyoncé ha causado controversia, pues mientras muchos aseguran que representó el apoyo de la autora de Run The World (Girls) a las supuestas víctimas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lizzo (@lizzobeeating)