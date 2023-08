Karely Ruiz sorprende con revelador anuncio

“¿Ahora qué van a criticar?”, señaló la modelo Karely Ruiz, tras dar a conocer que regresará a la escuela para continuar con sus estudios, además de tomar clases de baile para que ya no le digan que “está bien tiesa”. En su cuenta de TikTok, la mexicana posteó un video en donde dio la noticia. Fue el martes 1 de agosto cuando realizó su inscripción al establecimiento educativo para seguir con su preparación académica, pero sin detallar qué estudiará.

“Estoy muy feliz porque ya entré a la escuela, hoy me inscribí. Y ahorita voy a mis clases de baile en tacones. Ya me cansé que me digan que estoy bien tiesa, entonces me metí a unas clases de baile para verme bien per$%. ¿Ahora qué van a criticar? Ya entré a la escuela, ya voy a saber bailar. ¿Ahora qué, qué enseño, el cu#$? Sí y ni modo, soporten”, declaró Karely.