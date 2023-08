México tuvo una jornada triste en la Leagues Cup

Los Angeles F. C. (LAFC) se estrenó el miércoles en la Leagues Cup con una paliza 7-1 al F. C. Juárez mexicano en el arranque de dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2023, donde también avanzaron el F. C. Dallas, Houston Dynamo y el Inter Miami de Lionel Messi.

El LAFC, que contó con dos espectaculares goles de su estrella mexicana Carlos Vela, estuvo liberado de jugar la fase de grupos por ser el vigente campeón de la liga norteamericana (MLS).

El debut de la escuadra angelina no pudo ser más contundente con un festival de goles que comenzó en el 31 con una afortunada diana de Ryan Hollingshead.

Carlos Vela abrió su cuenta dos minutos después con un fabuloso golpeo de zurda por encima del arquero Ramón Pasquel, que estaba algo adelantado.

El mexicano Amaury Escoto descontó para Juárez en el 47, pero el LAFC tomó la directa en la segunda mitad con otra descomunal diana de Vela, en un zurdazo a la escuadra desde fuera del área en el 61. Un triplete del gabonés Denis Bouanga (52, 66 y 78), y un último tanto del joven Nathan Ordaz (90) sellaron la victoria.

La escuadra angelina enfrentará en los octavos de final, que arrancan el domingo, al ganador del duelo entre el estadounidense Real Salt Lake y el mexicano León.

#LeaguesCup🏆 | Esta noche, el campeón del mundo, Lionel Messi, hizo doblete y clasificó al Inter Miami a los octavos de final de la Leagues Cup de la Concacaf. https://t.co/sGFqhglyD2 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 3, 2023

Otros clasificados

En otro de los cuatro cruces de dieciseisavos del miércoles, el Houston Dynamo empató 0-0 ante el Pachuca, pero sacó el boleto al imponerse 5-3 en la tanda de penales, en la que Tony Figueroa erró el lanzamiento decisivo para los mexicanos.

El Dynamo que lidera el mexicano Héctor Herrera, mediocampista surgido del Pachuca, se verá en la siguiente fase ante el ganador del cruce entre Cruz Azul y Charlotte.

De su lado, el F. C. Dallas venció 2-1 al Mazatlán con tantos del argentino Alan Velasco, de penal convertido en el 48, y el ghanés Eugene Ansah (75) mientras Andrés Montaño (57) descontó para los mexicanos.

El equipo texano, que lidera el delantero colombo-estadounidense Jesús Ferreira, será el rival en los octavos del Inter Miami, que se deshizo 3-1 del Orlando City con un doblete del astro Lionel Messi.

El capitán albiceleste, que suma cinco tantos en apenas tres juegos en Miami, anotó en los minutos 7 y 72 y el venezolano Josef Martínez logró el tercero del Inter de penal en el 51, mientras el uruguayo César Araujo marcó para Orlando en el 17.

Lea también: Videos confirman polémica: Árbitro no expulsó a Messi y denuncian favoritismo

Partidos para el jueves

Cinco equipos mexicanos buscarán revertir la historia del miércoles, día en el cual tres clubes mexicanos fueron eliminados.

Atlas – New England Revolution

Charlotte – Cruz Azul

León – Real Salt Lake

New York Red Bulls – New York City FC

Philadelphia Union – DC United

Pumas – Querétaro

El viernes se juega; Chicago Fire-América, Columbus Crew-Minnesota United, Monterrey-Portland Timbers, Tigres-Vancouver Whitecaps, F. C. Cincinnati-Nasvhille S. C. y Toluca-Sporting Kansas City.

*Con información de AFP