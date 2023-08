Pilotos de Transurbano protestan para exigir pago de salarios

Un grupo de pilotos de Transurbano realiza una manifestación este viernes 4 de agosto para exigir el pago de salarios y prestaciones atrasados. Además, como parte de las medidas de hecho, se mantiene suspendido el servicio en distintos sectores.

Esta medida genera la falta de unidades de transporte y el funcionamiento irregular del servicio en las siguientes áreas: Villa Hermosa, La Terminal, Trébol, Nimajuyú, zona 1, Justo Rufino Barrios y Guajitos.

Uno de los inconformes explicó que no les han pagado el Bono 14 y el sueldo que les corresponde, aproximadamente de cuatro meses, por lo que desde hace 11 días no están laborando.

Además, señaló que la empresa no se ha preocupado por dar una solución y que no les han renovado contrato. Según dijo, por ahora solo están pagándoles Q150 a la semana, lo que les dificulta para cubrir sus gastos familiares.

“Seguimos en paro de labores, ya que administración de Transurbano no ha puesto la cara, no ha resuelto nuestros problemas de pagos. No hay ninguna respuesta a nuestras exigencias. Lo único que reclamamos son nuestros pagos atrasados”, expresó.

Armando Samayoa, vocero de la Empresa Transurbano dijo que están buscando solventarles ya que desde el año 2020 el transporte empezó a vivir una crisis.

Agregó que los trabajadores recurrieron a medidas de hecho y en ningún momento se han acercado a buscar diálogo, sino que al contrario, permanecen fuera de las instalaciones. Añadió que son respetuosos de sus decisiones, pero si se está paralizando el servicio, es más difícil hacer pagos si no hay ingresos para la sociedad.

