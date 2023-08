En una emocionante final disputada en el mítico estadio de Wembley, el Arsenal se alzó como campeón de la Community Shield al vencer al Manchester City en una tanda de penales llena de emociones y dramatismo. Los gunners lograron igualar el marcador en la última jugada del tiempo reglamentario, forzando así la definición desde los doce pasos, donde se impusieron por 4-2, rompiendo el sueño del anhelado sextete del conjunto dirigido por Pep Guardiola.

El enfrentamiento entre Arsenal y Manchester City prometía un espectáculo futbolístico de alto nivel, y no decepcionó en absoluto a los aficionados presentes y a los millones de espectadores alrededor del mundo. Ambos equipos desplegaron un juego ofensivo y de calidad, creando oportunidades de gol en ambas áreas. Sin embargo, fue el Manchester City quien tomó la delantera en el marcador en la segunda mitad gracias a un gol del canterano Cole Palmer.

