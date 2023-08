Willy Coito: “Será importante poder sumar tres puntos”

Hace un año, Comunicaciones, bajo el mando de Willy Coito Olivera, sufrió una dolorosa eliminación a manos de Diriangén en los octavos de la Liga Concacaf 2022, un revés que les impidió revalidar su título internacional. Sin embargo, este jueves se presenta una nueva oportunidad de enfrentar al equipo nicaragüense en la primera edición de la Copa Centroamericana 2023 de la Concacaf.

El conjunto crena llega al partido con la moral en alto tras su victoria 3-1 sobre el Real España en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Por su parte, Diriangén empató 1-1 con el CS Herediano de Costa Rica en su encuentro anterior. Para el Comunicaciones, obtener los tres puntos es esencial para tomar la delantera en el grupo, ya que el equipo costarricense ya acumuló cuatro puntos con su victoria sobre Águila.

Willy Coito no ve el pasado y se enfoca en el presente crema

En una rueda de prensa previa al partido, el entrenador de Comunicaciones, Willy Olivera, compartió sus reflexiones sobre el enfrentamiento internacional. “Venimos con mucha ilusión, ya sabemos lo que es jugar aquí con el campeonato pasado. Sabemos del crecimiento que está teniendo el fútbol de Nicaragua y para nuestras aspiraciones este es un partido muy importante”, expresó Olivera ante la prensa nicaragüense.

Olivera también destacó la dificultad del grupo en el que se encuentra su equipo, y mencionó que no ve este enfrentamiento como una revancha, sino como una nueva oportunidad para demostrar su valía. “El grupo nuestro no solo por Diriangen, sino por el resto de equipos, me parece que es el más difícil y competitivo. No sé si llamarlo revancha, pero nos volvemos a encontrar”, comentó el entrenador.

El técnico resaltó la importancia de acumular puntos en esta fase de grupos, especialmente después de su victoria inicial. “Ahora será importante que podamos sumar los tres puntos, siempre respetando al rival, pero confiando en la capacidad de Comunicaciones FC”, añadió Olivera.

En cuanto al crecimiento del fútbol nicaragüense, el entrenador de Comunicaciones se mostró consciente de los avances que ha experimentado en los últimos años. “Somos conscientes que el fútbol de Nicaragua está teniendo un crecimiento bueno a nivel de equipos y de selección”, afirmó. Olivera también mencionó los resultados notables del Real Estelí, que ha ganado contra equipos de renombre como Olimpia y Xelajú MC.

Al analizar a su oponente, Olivera identificó los cambios en el equipo de Diriangén desde el año pasado. “Con respecto al equipo del año pasado, hemos visto que han cambiado muchos jugadores e incluso el técnico. Si hemos visto una forma diferente de jugar”, explicó. El entrenador subrayó la importancia de controlar el ritmo del partido y evitar el juego directo que caracteriza al equipo rival.

