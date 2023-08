Haaland le da el primer triunfo de la temporada de Premier League al City

El actual campeón de la Premier League, el Manchester City, inició con el pie derecho su temporada de defensa del título. Los Ciudadanos visitaron al Burnley, campeón de la Championship y recién ascendido, y se llevaron los tres puntos con una goleada de 3-0.

Haaland, sin duda, fue el hombre del encuentro, marcando dos goles en la primera parte. Apenas 3 minutos después del inicio del partido, el noruego apareció para empujar al fondo de la red un centro recién lanzado por Rodri. Este tanto se convirtió en el primer gol de la temporada de la Premier League. Cerca del minuto 35, Haaland firmó su doblete tras aprovechar un pase de Julián Álvarez.

Con el marcador 0-2 a su favor, el City se fue al descanso con ventaja y mucha tranquilidad ante los ‘clarets’. Entre las noticias destacadas de la primera mitad se encuentran la salida de Kevin De Bruyne a los 21 minutos, debido a un problema muscular, y la discusión entre Guardiola y Haaland; el español pareció recriminarle cosas al noruego mientras se dirigían a los vestuarios.

El español Rodri, quien cada vez se acostumbra a marcar más goles, apareció para cerrar la goleada a los 75 minutos. El centrocampista envió el balón al fondo de la red después de una serie de malos despejes de la zaga local, que en algunos momentos complicó al City, pero cuyo poderío no fue suficiente para superar el talento del equipo de Pep. Haaland abandonó el terreno de juego en el minuto 79, con lo cual firmó un espectacular inicio en su segunda temporada en Inglaterra.

