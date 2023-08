Harry Kane es presentado como nuevo jugador del Bayern Munich

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, firmó un contrato de cuatro temporadas con el Bayern Múnich, hasta 2027, anunció este sábado el club en un comunicado, un traspaso valorado en más de 100 millones de euros (110 millones de dólares).

El Bayern encontró por fin con Harry Kane (30 años) el sustituto para su centro delantero Robert Lewandowski, más de 12 meses después de que la máquina de hacer goles polaca se marchara al FC Barcelona por ocho temporadas.

El club de Múnich no reparó en gastos para arrebatar a Kane al Tottenham, convirtiendo al delantero inglés en el fichaje más caro de la historia de la Bundesliga.

Según informan medios alemanes e ingleses, el traspaso asciende a 100 millones de euros más 10 millones en primas, muy por encima de los 80 millones que el campeón alemán pagó para atraer al defensa internacional francés Lucas Hernández en el verano de 2019.

“El Bayern es uno de los clubes más grandes del mundo y siempre he dicho que quería desarrollarme en mi carrera al más alto nivel y demostrarlo. El Bayern se caracteriza por una cultura ganadora y me siento muy bien de estar aquí”, explicó Kane, citado en el comunicado del Bayern.

Poco antes, Kane se había despedido de sus aficionados por las redes sociales.

El inglés, que acaba de entrar en la treintena, llevará en el Bayern el número 9, el que dejó libre Lewandowski y que nadie lució la pasada temporada.

Kane es el máximo goleador de la historia de la selección inglesa, desde su 54º tanto -uno más que Wayne Rooney-, logrado el 23 de marzo en Nápoles contra Italia. Elevó luego esa cuenta a 58 dianas.

En el Bayern, se une a un club que ha ganado seis veces la Liga de Campeones (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 y 2020) y 33 veces la Bundesliga (incluidos los últimos 11 títulos).

Been an incredible welcome for me and my family in Munich in the last 24 hours! Buzzing to have signed for such a massive club with an incredible history, can’t wait to get started! #miasanmia pic.twitter.com/4TjgCGJ70Z

— Harry Kane (@HKane) August 12, 2023