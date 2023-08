Yahritza y Su Esencia pierden miles de fans por sus polémicos comentarios

Yahritza y su Esencia siguen acaparando las principales tendencias de las redes sociales por los comentarios que realizaron sobre la comida y su visita a México. Cada día se suman más cibernautas que piden dejar de seguir a la agrupación y no acudir a sus conciertos.

Ahora un nuevo caso ha salido a la luz. La agrupación fue abucheada por decenas de personas durante un concierto de Grupo Frontera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de YahritzaYSuEsencia (@yahritzaysuesencia)

Yahritza y su Esencia fueron abucheados. El trio de hermanos tienen una colaboración con Grupo Frontera y recientemente fueron invitados por la agrupación mexicana a un concierto en Arizona, Estados Unidos. Su participación tuvo desaprobación por parte de varias personas del público.

En redes sociales se viralizaron diversos videos donde se puede observar el momento exacto que Yahritza y su Esencia, recibieron reprobaciones en el momento en que mencionaron su nombre en el escenario.

“Ya acabaron con su carrera”, “Lo peor de ellos fue desaprobar la comida mexicana y nuestra vida”, “Como ellos viven en Estados Unidos se creen gringos, que se queden allá”, fueron algunas reacciones en redes sociales.

La polémica comenzó a partir de una entrevista que comenzó a circular a principios de agosto. En ella, los hermanos Martínez fueron cuestionados acerca de sus impresiones sobre México, sus respuestas no fueron del agrado del público.

Una de las críticas que hicieron fue que nos les gusta lo ruidosa que es la Ciudad de México y que no les agrada la comida porque “no pica”.

Uno de los comentarios que más llamaron la atención fue el de Jairo, quien dijo: “Yo soy bien delicado y pues casi no más como pollo, puras alas que no tengan chile, no me gusta nada de eso, la comida bien seca”. Además, señaló que los refrescos en México no tienen la misma cantidad de azúcar que en Estados Unidos.

Lee también: ►Isabella Springmühl: documental sobre su historia se presentará en Festival Internacional