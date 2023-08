Deco es nuevo director deportivo del FC Barcelona

El FC Barcelona ha dado un paso significativo hacia la reestructuración de su equipo directivo al anunciar la incorporación de una de sus antiguas estrellas, Anderson Luis de Souza, más conocido como “Deco”, como nuevo director deportivo del club. Este movimiento estratégico busca rejuvenecer y fortalecer la dirección deportiva del club en un momento en el que se buscan cambios para recuperar la excelencia futbolística.

Deco, quien previamente defendió los colores azulgranas como jugador del primer equipo entre los años 2004 y 2008, regresa al club en un papel completamente nuevo. El excentrocampista, conocido por su elegancia en el campo y su visión estratégica del juego, ha firmado un contrato para liderar la filosofía deportiva del FC Barcelona durante las próximas tres temporadas. Su designación como director deportivo es un voto de confianza tanto en su conocimiento profundo del club como en su capacidad para contribuir al éxito futuro.

Deco no solo se encargará de establecer la visión deportiva del club, sino que también colaborará en la construcción de la plantilla junto al entrenador y al cuerpo técnico. Su experiencia como jugador y su perspicacia táctica serán activos clave mientras trabaja para formar un equipo competitivo y exitoso. Además, asumirá la máxima responsabilidad en la sección de fútbol, lo que subraya su importancia dentro de la estructura directiva.

Podría interesarte ➡️ Comunicaciones FC celebra su 74 aniversario

Este anuncio llega después del comunicado emitido el pasado 2 de mayo, en el que el Presidente y el Director del Área de Fútbol, Mateu Alemany, confirmaron su salida una vez que se cierre el actual mercado de fichajes el 2 de septiembre. Según el comunicado, Deco y Alemany colaborarán estrechamente hasta la finalización del mercado de verano para garantizar una transición fluida.

En las próximas semanas, se espera que el club brinde detalles adicionales sobre la reestructuración de la dirección deportiva, incluyendo la estructura en la que Deco trabajará. Los aficionados y seguidores del FC Barcelona esperan con expectación para ver cómo la leyenda del club llevará su pasión y conocimientos a esta nueva faceta de su carrera.

Official: Mateu Alemany will leave Barça at the end of current transfer window, in two weeks 🚨🔵🔴 #FCB

Deco has been officially unveiled as new director of football. pic.twitter.com/NNTg5zQ5Hm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023