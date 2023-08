Gerardo Paiz se refiere a los arreglos de la gramilla del estadio Nacional

Este miércoles durante el Super Deportivo de Emisoras Unidas se conversó con el presidente de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (Fedefut), Gerardo Paiz, quien se refirió a temas importantes de la actualidad con la Selección Nacional de Guatemala de cara a la participación internacional en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023-2024, la cual arrancará en el mes de septiembre del presente año.

Entre los temas conversado con el máximo dirigentes se trató el tema de la gramilla del estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, donde la “Bicolor” deberá jugar sus dos primeros partidos: El Salvador (7 de septiembre) y Panamá (10 de septiembre). Asimismo, recordó cómo va la venta de boletos para ambos duelos. Y aquellos partidos amistosos que le hacen falta a la “Azul y Blanco” para cerrar el año de actividades.

LEA TAMBIÉN: A sus 92 años, internan al legendario Mário Zagallo en Río de Janeiro

Sobre gramilla: “Lo pondré de mi bolsa”

Al referirse al mal estado de la grama del estadio Nacional, Gerardo Paiz explicó que, ya se tuvo comunicación con los personeros de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), así como con el presidente de Comunicaciones para que se permita entrar a unas personas y reparar “de emergencia” el terreno de juego y con ello “ver si se puede medio rescatar el campo”.

“Le hemos ofrecido (a CDAG y Comunicaciones) que nos haremos cargo de modificar la gramilla. Ellos lo consultan en junta directiva, ojalá nos autoricen a hacerlo. Lamentablemente ya no nos da tiempo para estos partidos (Liga de Naciones de Concacaf)”, explicó Paiz.

Añadió: “Ahora lo único que podremos hacer, como dicen los buenos chapines, ‘chapucear’ para estos partidos y luego entrarle a un cambio de gramilla”.

Presupuesto

Al ser consultado por el periodista Kike Rodríguez sobre cuál es el presupuesto con el cual cuenta la Fedefut para este tipo de reparaciones, el máximo dirigente deportivo de Guatemala contestó: “No hay presupuesto. Eso lo pondré de mi bolsa”.

Continúo: “Lo que me interesa es que la cancha esté en medianas-buenas condiciones (para esos juegos). Presupuesto no hay. Tiempo tampoco. Prácticamente lo que me cobren los ingenieros sería básicamente lo que tendría que poner de mi bolsa. Lo hago con todo gusto del mundo, si de eso depende para sacar buenos resultados, necesitamos tener bien el campo”.

Se habla de Q200 mil

Sobre si existe un estimado sobre cuánto podría salir los arreglos en la grama del estadio de la zona 5, Gerardo Paiz, dijo: “Por experiencia de lo que yo he tenido que invertir aquí en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) más o menos estamos hablando de Q200 mil, para tapar hoyos y cortar gramilla. Más o menos ese es el valor de lo que se tiene que invertir en un campo de futbol para sacarlo de emergencia”.

Venta de boletos

“Boletos vendidos creo que quedan 100 generales de cada partido. Todos los boletos se fueron. Es una locura, todo mundo pide más boletos, pero solo me autorizaron 18 mil 500. La Conred tiene autorizado 26 mil espacios, pero CDAG nos autorizó 18 mil 500 y en base a eso estamos trabajando”, señaló el dirigente.

Amistoso: Ante Honduras, sin legionarios

Consultado sobre al amistoso ante Honduras (domingo 3 de septiembre en Honduras), Gerardo Paiz, respondió: “Básicamente para el partido ante Honduras no podrán asistir los legionarios porque no es fecha FIFA y los clubes no nos los dan. Ellos vendrán solamente a los dos partidos de Copa de Naciones y los dos que tendremos que viajar ante Trinidad y Tobago y Panamá. Vamos a jugar con los jugadores que amablemente los equipos nos los prestan”.

Por último, el dirigente explicó que, para cerrar el año, existen aún pendientes dos partidos: “Habrá dos últimos partidos amistosos que más o menos tendrían que ser entre noviembre y diciembre. Dependiendo lo que consiga el promotor en Estados Unidos”.

Entrevista en el tiempo 1:30:25 del Facebook Live