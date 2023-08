Britney Spears y Sam Asghari ponen fin a su matrimonio por supuesta infidelidad

Britney Spears y su marido Sam Asghari decidieron separarse luego de 14 meses de matrimonio, así lo informó el portal especializado en farándula TMZ.

La cantante de 41 años y el modelo de 29 se conocieron en la grabación del videoclip de ‘Slumber Party’ en 2016, donde él figuraba como actor, iniciaron su relación y en 2021 anunciaron su compromiso. La boda se realizó en junio de 2022.

TMZ, que cita fuentes conocedoras de la ruptura, indica que hace una semana la pareja tuvo una fuerte discusión por una supuesta infidelidad de ella, tras esto él decidió marcharse de la casa donde vivían.

La noticia fue confirmada por la revista People, que agrega que se trataba de un matrimonio “tóxico”, lleno de “drama” y que lleva “meses” haciendo aguas, según fuentes cercanas a la artista.

Sam no perdió el tiempo después de que TMZ publicara la historia de su ruptura, solicitó el divorcio de la que fue su esposa durante 14 meses. Él citó las habituales “diferencias irreconciliables” como la razón para terminar el matrimonio.

Está pidiendo manutención conyugal y honorarios de abogados. El abogado de Sam, Neal Hersh, dio a conocer que se impugnará el acuerdo prenupcial. Brit lo hizo firmar un acuerdo prenupcial y mantiene sus activos como propiedad separada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria River Red (@britneyspears)

Lo que pierde la cantante

Britney Spears no solo está perdiendo a su esposo a raíz de la solicitud de divorcio de Sam Asghari , sino que también está perdiendo a su mayor partidario y no hay familia a su alrededor para recoger los pedazos.

Fuentes cercanas le dijeron a TMZ que él está completamente fuera de su vida. Se había mudado a su propio lugar antes de solicitar el divorcio.

No habla con su mamá, ni con sus hermanos ni con su padre, y nos dicen que no hay amigos cerca que la apoyen. Sus hijos se han mudado a Hawai, sin despedirse. Ella no ha hablado con ellos en mucho, mucho tiempo.

“Ella tiene un confidente, [su gerente] Cade [Hudson]. Luego está su equipo de seguridad, y después de eso, su sistema de apoyo cae por un precipicio”, dijo una fuente.