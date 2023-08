Sebastián Bini responde a la afición por Kenderson Navarro

Se han jugado tres partidos de la Liga Guate Banrural en su Torneo Apertura 2023 y el cuadro de Municipal no lo pasa bien: Dos derrotas y un empate para estar en el décimo lugar con un punto. En los últimos partidos, Kenderson Navarro ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la afición roja, y este jueves, de cara a la cuarta fecha, el técnico edil, Sebastián Bini salió en defensa del portero guatemalteco y envió un claro mensaje a los seguidores del cuadro capitalino.

“Yo sé que la gente está dolida por los resultados, y lo entiendo, pero nosotros que estamos aquí adentro estamos convencidos de lo que estamos haciendo”, señaló Bini.

Por el caso de Kenderson Navarro, expuso: “El cuerpo técnico me parece que le ha dado el respaldo al arquero, que creemos es el arquero. Kenderson es un chico de 21 años con un carácter tremendo y con unas condiciones enormes. Es del club y tiene mucha proyección”.

Añadió: “Nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, y a pesar de que hoy no estamos ganando y no estamos en el momento que todos quisiéramos, estamos tranquilos con los jugadores que tenemos, tanto como con Kenderson y el resto. Estamos tranquilos en el sentido de que es el camino que debemos seguir a pesar de la dificultad”.

Mensaje a la afición

“Yo los entiendo, y los entiendo por la molestia cuando no ganamos. El hincha es así, acá y en la china, y en todas las partes del mundo. El hincha cuando no gana tiene el derecho a sentirse mal, y yo los entiendo. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo y el equipo está bien. No tenemos los puntos que merecíamos, pero si se desglosan los partidos se darán cuanta que hay un montón de cosas de que ese están haciendo bien, y que nos está haciendo falta el gol, y cuando entre las cosas serán más livianas”, aseguró Sebastián Bini.

Oportunidad a los jóvenes

Sebastián Bini hablo de Kenderson Navarro. “Muchas veces en Guatemala critican a personas que vienen y no les dan el valor a los jóvenes del club, y después cuando pasa el tiempo, se critica a aquellos que no les dieron el espacio necesario a ciertos jugadores”.

Continuó: “Bueno, nosotros estamos en el plan de darle espacio a los que debemos de darle espacio, porque creemos en ellos, no porque nos los impongan. En ese sentido, ojalá que la gente sea paciente, pero si no lo es, lo entenderemos, pero nosotros de este lado sí debemos ser pacientes”.

Otros conceptos de Bini

“Venimos los dos con un mal inicio los dos equipos, necesitamos de un triunfo, estamos en casa y debemos ganar”.

“Nosotros seguimos confiando en lo que estamos haciendo: Si uno analiza los resultados son muy malos, pero en el rendimiento hay cosas muy buenas, nos está haciendo falta el gol, y cuando venga todo se hará liviano”.

“Municipal tiene que ganar en todos los lados. Queremos ganar siempre y no nos están saliendo las cosas en el factor resultados”.

“Convencidos de que tenemos los jugadores adecuados para estar en este club y lograr lo que tanto nos estamos poniendo en la cabeza que es salir campeón”.

“Municipal recibe este sábado 19 de agosto al Deportivo Mixco, otro equipo que no ha podido ganar en el campeonato. El juego será a las 14:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol”.

