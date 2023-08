Giammattei llama a acudir a las urnas y asegura que entregará el cargo el 14 de enero

El presidente Alejandro Giammattei brindó este viernes 18 de agosto un mensaje en cadena nacional dirigido a la población en el marco del proceso electoral, tomando en cuenta que el domingo se llevará a cabo la segunda vuelta electoral, en la cual se definirá quién será su sucesor.

El mandatario resaltó que en esta jornada se decidirá el destino del país para los próximos cuatro años. En ese sentido, exhortó a los ciudadanos a acudir a las urnas y emitir su voto.

De igual forma, instó a los guatemaltecos a practicar la ciudadanía todos los días, misma que, según sus palabras, se basa en el respeto absoluto a la ley.

También, Giammattei destacó que el sufragio debe ser universal, secreto, personal y absolutamente libre.

Y aseguró que su Gobierno ha brindado todas las garantías para que la jornada se lleve a cabo en un clima de paz, transparencia y seguridad.

Giammattei se refirió a su gestión en el Ejecutivo y aseguró que concluirá en enero de 2024, cumpliendo el período para el que fue electo.

“Hubo quienes dijeron que no íbamos a tener ni el 25 de junio elecciones, que yo me iba a quedar en el poder. Después, que no tendríamos votación el próximo domingo o que estábamos dispuestos a no entregar el poder el 14 de enero, pero estaban equivocados”, dijo.