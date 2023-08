El deporte internacional cuenta con atletas norcoreanos por primera vez desde 2020

En un hito significativo, Corea del Norte ha enviado a atletas a una competición de taekwondo en Kazajistán. Esta es la primera vez que una delegación norcoreana viaja al extranjero desde que cerraron sus fronteras en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, tal como se ha evidenciado en imágenes compartidas por el propio evento.

El país sigue sometido a drásticas restricciones contra el coronavirus, pero las señales de una progresiva reapertura de fronteras se incrementan, según los expertos.

Al menos cinco deportistas norcoreanos, con uniformes blancos con la bandera estrellada roja y azul del país asiático se hallaban presentes en la competición de la Federación Internacional de Taekwondo en Astaná, según una foto compartida en la página oficial del evento en Facebook.

North Korea has sent athletes to a taekwondo competition in Kazakhstan, a photo from organisers showed Saturday, the first time in years that Pyongyang has allowed a delegation to travel overseas.

