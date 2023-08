Cazzu presume su avanzado embarazo en portada de revista

Cazzu y Christian Nodal sorprendieron a todos sus seguidores a principios de este año cuando se dio a conocer que serían padres por primera vez. Desde entonces, ambos han estado bajo la mira y los usuarios han estado muy pendientes de cuándo llegará oficialmente el bebé.

Mientras tanto, los artistas han continuado con sus diferentes proyectos y se han mostrado más felices que nunca. Esta vez, Cazzu decidió protagonizar una nueva portada para una importante revista. En las fotografías que compartió en sus redes sociales se puede ver su pancita y su avanzado embarazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

Cazzu en Rolling Stones

En las fotos se puede ver a Cazzu, muy a su estilo, posando sin sostén, mostrando su pancita y sus tatuajes. Para la revista, Cazzu habló sobre su maternidad y cómo ha decidido mantenerse alejada de los escenarios para disfrutar de esta nueva etapa. Además, conversó sobre cómo se está preparando para la llegada de su bebé.

Mientras tanto, Christian Nodal sorprendió a los fans al anunciar que comenzaría tratamientos para remover los tatuajes que tiene en el rostro, ya que aseguró que no desea que sus hijos lo conozcan con ese aspecto.

Revela más detalles en la entrevista

La cantante también comentó que el embarazo no fue algo planeado del todo, pero que aunque no lo estaban esperando, era algo que debía suceder. “Yo tengo 29 años, no soy tan pequeña como para que esto tuviera que descolocarme cien por ciento. Soy una persona ordenada y responsable. Hay cosas que a una no le pasarían si no hubiera algún grado en que realmente lo quisiera”, confesó.

Cazzu, cuyo verdadero nombre es Juelieta, también comentó que se está inspirando en las experiencias de otras madres para prepararse para la llegada de su bebé, que será muy pronto.