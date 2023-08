Luis Ángel “El Flaco” dedica mensaje a su hija fallecida en pleno concierto

Luis Ángel “El Flaco” retomó su gira por los Estados Unidos a pocos días de la muerte de su hija adoptiva y en medio del show le dedicó una canción.

“Siempre había escuchado esta frase El Show Debe de Continuar pero no lo entendía hasta estos momentos tan difíciles, gracias por todas sus muestras de cariño”, comentó el artista en el video que compartió del momento.

Omar Chaparro, Maribel Guardia, Alicia Villareal, El Yaki, Hijos de Barron y Cecilia Galliano son algunos de los artistas que reaccionaron a su video y le expresaron su admiración y cariño.

En la publicación, se ve al exintegrante de la banda Los Recoditos en concierto. El mexicano retomó su gira por los Estados Unidos a pocos días de haber perdido a su hija adoptiva de 21 años, en Mazatlán, Sinaloa.

María Fernanda Robles murió ahogada la madrugada del pasado 14 de agosto, tras ser arrastrada por una fuerte corriente marina junto a una amiga. Aunque su acompañante sí fue rescatada, a ella no pudieron salvarla.

El cantante ha expresado que ha sido un golpe duro y tras permanecer inactivo en sus redes sociales reapareció con el video antes citado, en el que le escucha rendir homenaje a su hija.

En el audivisual, El Flaco expresa que pese al enorme dolor que lo agobia en estos momentos decidió retomar su gira, porque se debe a sus fans.

“El dolor es fuerte, no quisiera que nadie de ustedes lo experimentara, no quisiera, la verdad. Ni a tu peor enemigo le deseas lo que siente uno en este momento, pero al subirme al escenario a cantarles me llena de una alegría bonita y se los agradezco un chingo, este rollo para mi es una gran terapia”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luis Angel “El Flaco” (@luisangelelflaco)

Sus seguidores y otros famosos reaccionaron con una diversidad de mensajes de aliento y apoyo.

“Mucha fuerza Flaco”, “DIOS TE BENDIGA SIEMPRE, ERES TAN FUERTE Y ESO ES ADMIRABLE!! ❤️ TE QUIERO MUCHO MIJO Y AHORA TE ADMIRO MÁS ❤️”, “Te admiro amigo. Muchísima fuerza y un abrazo enorme”, “Grande mi FLACO”, “Un abrazo para tu corazón, mucha fortaleza”, fueron algunas reacciones.

María Fernanda Robles era hija de la exesposa de El Flaco, Maricruz Robles, pero el cantante logró tener una relación padre-hija muy especial con ella y la adopto. La joven estudiaba cosmetología.

