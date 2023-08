Drew Barrymore huye de una entrevista en vivo cuando un acosador casi la asalta

Drew Barrymore vivió uno de los momentos más terroríficos de su larga carrera en Hollywood durante un evento que dirigía en la ciudad de Nueva York.

La actriz fue la encargada de presentar el nuevo lanzamiento de la cantautora Reneé Rapp y en plena entrevista con la artista un hombre irrumpió entre la multitud e intentó acercarse a Drew.

Drew Barrymore and Reneé Rapp were in the middle of a conversation on stage when a man rushed up to try and talk to Barrymore. https://t.co/RD1AVRHV57 pic.twitter.com/4odgcaQvj2

— CNN (@CNN) August 23, 2023