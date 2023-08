Fans aseguran que Luis Fonsi le dedicó nuevo tema a Adamari López

Ya hace más de 13 años que la historia de amor de Luis Fonsi y Adamari López terminó, un capítulo del que ambos han hablado públicamente para mostrar que lo han dejado atrás. Sin embargo, parece el tema sigue en la mesa.

El cantante ha estado en boca de todos por el lanzamiento de ‘Pasa la págin’, su nueva canción, la cual ha dado muchísimo de qué hablar por las supuestas indirectas que, se dice, irían dirigidas a su ex.

El mensaje, claramente dirigido a una persona del pasado a quien pide que cierre ese capítulo, ha sido interpretado por muchos como una indirecta muy directa a la presentadora, lo que ha provocado un aluvión de críticas para el puertorriqueño.

“Pasa la página, no eres la víctima, pa’ que te quieran, no hay que dar lástima, estás viviendo un cuento que ya terminó”. Ha bastado con esto para que las reacciones no se hicieran esperar.