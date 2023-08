Madre de guatemalteca fallecida: “No me he resignado a que mi niña no está”

Consternada y pensando en cómo será el momento de poder ver de nuevo a su hija, ahora sin vida, la madre de María Elena González, la niña guatemalteca que perdió la vida en un hecho violento en Pasadena, Texas, Estados Unidos, ha hecho un llamado a las autoridades para que se haga justicia.

Ana de González, quien reside en Salamá, Baja Verapaz, de donde también era originaria la menor de 11 años, conversó con Emisoras Unidas y señaló que la última vez que habló con ella fue una noche antes de que ocurriera el crimen.

El día siguiente, a pesar de las constantes llamadas, la niña no respondió. Fue horas después cuando se le notificó que le habían quitado la vida.

Según medios estadounidenses, fue abusada sexualmente y estrangulada. Su cuerpo fue abandonado envuelto en una bolsa y dentro de una cesta para ropa debajo de la cama de su propio apartamento.

La madre de María Elena mencionó que la situación en la que vivían los obligó a buscar oportunidades fuera de Guatemala. “Se fueron juntos, gastamos Q50 mil”, declaró al recordar cómo viajaron hacia Norteamérica sus familiares. “Fue a buscar la vida él y mi niña se fue con su papá”, añadió.

Según ella, tras cuatro meses de permanecer en territorio estadounidense, se encontraban “bien”, pese a que inicialmente sufrieron dificultades, ya que Carmelo González, su esposo, no consiguió trabajo en el estado a donde llegaron, lo que los llevó a mudarse a Pasadena, donde tenían cerca de 15 días de residir cuando ocurrió el crimen.

La entrevistada reiteró que fue por necesidad que decidieron migrar y pidió perdón por ello. “A las autoridades de Estados Unidos, que me perdonen, tanto como al Presidente, policía, que me perdonen. Mi esposo y mi niña estuvieron allá, pero fue por necesidad que ellos viajaron”, expresó.

“Mi niña ya estaba recibiendo clases. Me decía que estaba bien”, aseguró. Sin embargo, detalló que de repente le arrebataron la vida, ante lo cual pidió que se haga justicia. “Porque esto no se va a quedar en vano, que Dios lo perdone”, añadió.

Hasta ahora, la justicia estadounidense ha confirmado la captura de un hombre de 18 años, también guatemalteco, por ser el presunto responsable del asesinato de María Elena.

Está programado que este jueves 24 de agosto arribe al país la niña guatemalteca, tras un velatorio en Estados Unidos. Ante ello, la madre compartió los sentimientos que la embargan al pensar en tener que enfrentar la lamentable tragedia.

“Lo que yo voy a recibir es un cuerpo y va a ser un dolor y una resignación para mí, porque por el momento yo no me he resignado a que mi niña no está. No que yo sé que está conmigo, pero ya en el momento en que yo reciba su cuerpo, que Dios me ayude, que Dios nos dé fortaleza para entender”, dijo.