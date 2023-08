Michelle Cohn, la Miss Guatemala que marcará un hito en Miss Universo

Lo que un día parecía imposible para Michelle Cohn, hoy se está convirtiendo en toda una realidad. Y es que la joven de tan solo 28 años logró alzarse con la corona de Miss Guatemala hace tan solo unos días atrás.

La modelo llamó la atención tanto de medios nacionales e internacionales tras ser la primera mamá en ganar el certamen de belleza. Actualmente, se está preparando para participar en el Miss Universo que se llevará a cabo en El Salvador en el mes de noviembre.

@publinews_gt Michelle Cohn, Miss Universo Guatemala, se prepara para el evento internacional Miss Universo 2023. . . MissUniversoGuatemala MissUniverso MissUniverse MichelleCohn ReinadeBelleza ♬ The Irishman – Paul Velchev

Desde la intimidad de su hogar, Cohn nos abrió las puertas de su hogar para platicarnos más acerca de su vida, su faceta cómo mamá, esposa y ahora Miss Guatemala.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del modelaje y los reinados?

A los 16 años me invitaron hacer un casting de modelos para una marcar de nivel mundial. Siempre fui la alumna más alta del grupo y no usaba tacones, y siempre he creido que la preparación es importante en todo momento. Así que me puse tacones, comencé a practicar y asistí al casting, esa fue mi primera pasarela de modas. Ahí empezó mi vida como modelo profesional.

A los 18 años, participé en el certamen Miss Guatemala Latina, el cual me llevó a representar al país a tres certamenes distintos.

Miss Universo cambió sus reglas y evolucionó, ¿qué te motivo a participar en el certamen de Miss Guatemala?

A mí me encantó ver el cambio de una organización tan importante como Miss Universo. Nunca pensé que ibas a aceptar a mujeres casadas y con hijos. Cuando me enteré de la noticia, primero me cerciore que fuera cierta, luego se lo comenté a mi esposo y fue él el que me dijo que “tenía que tratar de hacerlo”.

Llevaba años de no estar en eventos, mi último certamen fue hace 9 años, me sentía un poco oxidad, pero siempre me seguí preparando en otras área.

Uno nunca sabe cuando va a llegar una buena oportunidad. Ser Miss Guatemala llegó en el mejor momento de mi vida, hay varias áreas que aún debo trabajar, pero seré una gran representante.

Miss Guatemala y sus planes…

El tema de National Custome es algo que muchos esperan de esta competencia, ¿ya lo elegiste?

El diseño ya lo tenemos, la idea también. Va a ser algo diferente, algo que no han visto en nadie más, pero no puedo decir más (risas).

En los próximos días viajarás a Estados Unidos como parte de la agenda como Miss Guatemala…

Viajaremos a Miami a mediados de septiembre, en donde tendré varias entrevistas y es algo que me emociona; dar a conocer mi país y el tema de la inclusión. Además, estamos invitados a una gala de beneficencia.

Cuéntanos más de tus proyectos sociales…

Actualmente, soy parte de dos proyectos sociales en donde combino cosas que me apasionan; La moda y los niños.

El primero, trabajo con mujeres sordas con mi propia marca de trajes de baño. Las contratamos para que sean parte de la producción y mi objetivo es promover la inclusión y ahora llevar este proyecto a otro nivel.

Asimismo, apoyo la Fundación Libre Infancia, un programa que ayuda a niños que viven en el relleno sanitario. El programa les brinda ayuda en temas de educación, salud y nutrición, también les permite tener una mejor vida.