Cristiano Ronaldo se muestra “muy feliz” tras su segundo hat-trick con el Al Nassr

En una actuación impresionante, Cristiano Ronaldo lideró al Al Nassr hacia una victoria aplastante de 5-0 en la tercera jornada de la Liga Saudí, marcando un triplete y guiando a su equipo hacia su primer triunfo de la temporada. El astro portugués, que no había logrado anotar en las dos fechas previas, se mostró emocionado por su destacada actuación y el renacimiento del equipo después de un comienzo complicado.

“Al final fueron tres goles importantes para nosotros. Es nuestra primera victoria del campeonato, sabíamos que era importante ganar hoy y obviamente estoy muy feliz de haber marcado”, expresó Cristiano Ronaldo en el post-partido. Su triplete no solo marcó un regreso triunfante para él, sino que también proporcionó un impulso crucial para el Al Nassr.

En medio de una atmósfera en la que sus goles deslumbraron, Cristiano señaló: “El equipo está mejorando partido a partido como lo hemos demostrado, los jugadores nuevos están aportando mayor calidad”. El Al Nassr ha sido un imán para talentos notables, incluidos Sadio Mané, Aymeric Laporte, Marcelo Brozovic y Alex Telles, quienes, al igual que Cristiano, han dejado una marca significativa en el fútbol europeo.

🎬 || The leader, Cristiano Ronaldo:

" As I said last season, Saudi League will improve and will be one of the best leagues in the world.

I'm happy here, and I'd like to thank Saudi Arabia for having me, and make me feel so happy" pic.twitter.com/PzNU7Uyi4e

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 25, 2023