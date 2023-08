Jenni Hermoso desmiente las declaraciones de Luis Rubiales

Jenni Hermoso, reconocida delantera y figura destacada del fútbol femenino español, ha emitido un contundente comunicado a través del sindicato FutPro, en el que refuta categóricamente las afirmaciones de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Este comunicado, respaldado por 56 jugadoras, incluyendo a las 23 campeonas del mundo, pone en el centro de la controversia un incidente que involucra a Hermoso y a Rubiales.

El foco de la disputa radica en un beso en la boca que Hermoso asegura no fue consentido, a pesar de las afirmaciones de Rubiales de que había sido un gesto “mutuo”. La controversia se intensificó después de que Rubiales hiciera estas declaraciones durante su comparecencia en la Asamblea. “Tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso y en ningún caso busqué alzar al presidente”, afirmó Hermoso en el comunicado. Además, expresó su indignación por las declaraciones erróneas atribuidas a ella por Rubiales.

Podría interesarte ➡️ El futbol español alza la voz en contra de Luis Rubiales

🗣️ÚLTIMA HORA: Jenni Hermoso desmiente a Rubiales en el comunicado de las jugadoras 🗨️"Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente" 🗨️"No tolero que se ponga… pic.twitter.com/12YBz7dim0 — BeSoccer (@besoccer_ES) August 25, 2023

Jenni Hermoso se pronuncia

La unidad de las jugadoras en este asunto ha sido evidente a través de la firma del comunicado por parte de 56 jugadoras, que no solo expresan su total apoyo a Hermoso, sino que también anuncian su decisión de no volver a representar a la Selección mientras Rubiales permanezca como presidente. El sindicato FutPro resalta que ninguna mujer debería ser forzada a explicar situaciones que deberían ser claras por sí mismas, y exige un ambiente respetuoso y libre de actitudes no consentidas.

Los 'peores momentos' de la rueda de prensa de Luis Rubiales: 🗨 "Ella fue la que me subió en brazos".

🗨 "Se me está tratando de matar".

🗨 "No voy a dimitir".

🗨 "Fue espontáneo, mutuo y consentido". pic.twitter.com/rdmJNMIV7A — Relevo (@relevo) August 25, 2023

El comunicado también destaca la necesidad de cambios tanto deportivos como estructurales que contribuyan al crecimiento continuo de la Selección Absoluta y permitan transmitir los éxitos del fútbol femenino español a las generaciones futuras. La preocupación es evidente por el hecho de que un incidente de esta naturaleza esté oscureciendo el mayor logro deportivo del fútbol femenino español.

La reacción de las jugadoras fue casi instantánea, organizándose en un grupo de WhatsApp para unificar su posición y emitir el comunicado a la opinión pública. La primera voz en levantarse en las redes sociales fue Alexia Putellas, una figura destacada en el equipo. “Esto es inaceptable. Se acabó”, escribió la dos veces Balón de Oro.

Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera @Jennihermoso — Alexia Putellas (@alexiaputellas) August 25, 2023