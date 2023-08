Confirman muerte de luchador estrella de WWE

El famoso luchador de la WWE, Bray Wyatt, nos dejó el jueves, 24 de agosto de 2023, a la edad de 36 años, según lo compartió su compañero en el ring, Paul “Triple H” Levesque, a través de sus redes sociales. En un mensaje en su cuenta de X, “Triple H” informó que Bray Wyatt, cuyo nombre verdadero era Windham Rotunda, falleció de manera inesperada.

“Acabo de recibir una llamada del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mike Rotunda, quien nos informó de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia WWE, Windham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, falleció inesperadamente hoy. Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que todos respeten su privacidad en este momento”, escribió “Triple H” en X.

Se despiden del luchador estrella de la WWE

Hasta ahora se desconoce la causa de muerte del luchador, pero se sabe que padeció de una “enfermedad potencialmente mortal”, esto, según lo informado a principios de agosto, cuando se reveló que el excampeón estaba a punto de regresar al ring después de luchar contra dicho padecimiento.

El personaje de Bray Wyatt, “Fiend”, fue parte de las programaciones de la WWE en los últimos años. De hecho, según el sitio de noticias Fox News, el personaje de Wyatt prosperó durante la pandemia de Covid-19, y se vio envuelto en peleas épicas con John Cena y Randy Orton.

Wyatt tuvo dos hijas con su ex esposa y un hijo con su prometida. Su padre, Mike Rotunda, era conocido en la WWE como Irwin R. Schyster (IRS).

Tras su muerte, diversos personajes de la lucha despidieron al gladiador de la WWE en redes sociales.

“Me he quedado sin palabras… me duele el corazón por la familia de Windham…. ¡¡¡QEPD Bray!!! 💔”; “Hombre… el primer tipo que me tomó bajo su protección cuando firmé en 2009. Pasamos gran parte de nuestra vida adulta juntos. Orando por Jojo. Orando por sus hijos. Extrañaré tu risa y tu encanto juvenil, amigo mío. Adiós, Windham”; “Absolutamente destrozado al saber que mi amigo, Windham Rotunda, falleció. Es devastador pensar que nos dejó con sólo 36 años. Mi más sentido pésame para su familia, esposa e hijos. Lo siento mucho, mi compañero. Ya te extraño”; “En shock. Realmente me he quedado sin palabras en este momento”, escribieron su excompañeros de la WWE.

