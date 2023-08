Alexia Putellas y deportistas españoles rompen el silencio contra Rubiales

En una asamblea extraordinaria que ha generado un fuerte revuelo en el mundo del fútbol español, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), rechazó contundentemente dimitir a pesar de las crecientes críticas por su reciente comportamiento. La controversia surgió a raíz de un incidente en la final del Mundial, donde Rubiales besó a la jugadora Jenni Hermoso de manera forzada. Su firme decisión de mantenerse en el cargo ha generado un rechazo masivo de diversas personalidades del fútbol español, quienes han alzado la voz en contra de su actitud.

Las especulaciones sobre la posible dimisión de Luis Rubiales fueron aplastadas en la asamblea, donde el presidente reafirmó su intención de permanecer en su posición. A pesar de las críticas y las peticiones de dimisión que abundaban en los medios y las redes sociales, Rubiales se mantuvo desafiante en su postura.

El futbol español alza la voz contra Rubiales

El rechazo a la actitud de Rubiales no se hizo esperar. Alexia Putellas, capitana del FC Barcelona, utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con su compañera, Jenni Hermoso, y condenar el incidente. Su mensaje “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera Jenni Hermoso” resonó en la comunidad futbolística, sumándose a la creciente presión contra el presidente de la RFEF.

El jugador del Real Betis, Borja Iglesias, fue aún más allá y anunció su retiro de la Selección Española en protesta por la situación en la Federación. Su mensaje, que abogaba por “un fútbol más justo, humano y decente”, reflejaba su descontento con la falta de acción y responsabilidad en el ente federativo.

“Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, expresó Borja Iglesias.

Incluso figuras icónicas del fútbol español como Iker Casillas se sumaron al coro de voces críticas. Casillas expresó su decepción ante la actitud de Rubiales, lamentando que el enfoque mediático se desviara de los logros de las jugadoras en el Mundial femenino.

“Vergüenza ajena. Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…”, fue el contundente mensaje del excapitán de la selección española.

