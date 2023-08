Muere querida actriz que participó en la serie de “La Niñera“, a los 70 años. Se trata de Nancy Frangione, quien interpretó a la prima de Fran Fine en la serie, cuyo nombre era Marsha.

La noticia de su lamentable muerte se dio a conocer a través de redes sociales por sus familiares en donde revelan que Nancy Frangione murió el 18 de agosto en Barnstable, Massachusetts. Por el momento no se han dado detalles de la muerte de la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Treasure Chamber (@treasure_chamber)

Nancy Frangione nació el 10 de julio de 1953, saltó a la fama en 1977 cuando apareció en “All my children”, en donde interpretó a Tara Martin. Además de participar en “La Niñera” también estuvo en la serie “Otro mundo”, en la que interpretó a Cecile DePulignac entre 1986 y 1996.

La famosa no solo destacó como actriz en televisión, sino que también apareció en Broadway con el musical “Equus” en 1974. También en películas para televisión como “Sharing Richard” y “In the line of Duty: A cop Killing”.

Los fans de La Niñera lamentan su deceso, ya que aunque su participación fue breve los fans la recuerdan con cariño. “Lamento su pérdida”, “Wow realmente 70 años no era tan grande”, “Terrible noticia”, “Si la recuerdo en La Niñera, “Y yo esperando una secuela de La Niñera, qué lamentable”, fueron algunas reacciones.

