Estrella de TikTok muere a los 32 años

El mundo de las redes sociales se viste de luto con el fallecimiento de Joe Muchlinski, conocido en la plataforma de TikTok como VonViddy, de 32 años. Voceros de la oficina del forense del condado de Hennepin, en Minnesota, Estados Unidos,confirmaron su muerte a PEOPLE.

Familiares del influencer también recurrieron a las redes para dar a conocer la noticia. “Sí quiero confirmarle a los fans que él perdió la larga batalla que libró en contra de las enfermedades mentales y que se quitó la vida”, exclamó su hermana Martha en un video de TikTok colgado este lunes.

Rest in peace, Von Viddy. I’ve watched this video 136757 times and laughed every time. pic.twitter.com/RYQ3s5RDos

— Caroline Cole (@CarolineColeArt) August 22, 2023